Deutsche Bank hebt Ziel für Volvo B auf 325 Kronen - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Volvo B von 315 auf 325 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Unter den großen Lastwagenherstellern ist Volvo der "Top Pick" von Analyst Nicolai Kempf. Im Sektor biete Volvo die höchste Qualität, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2024 / 07:28 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.