Deutsche Bank hebt Ziel für Unicredit auf 15,40 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Unicredit nach Quartalszahlen von 13,90 auf 15,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal habe der Großbank die Gelegenheit geboten, ihre Bilanz weiter zu stärken und sich auf die Möglichkeit einer erheblichen Verschlechterung des Konjunkturumfelds im kommenden Jahr vorzubereiten, schrieb Analyst Giovanni Razzoli in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei hätten die Italiener ihre Geschäftsziele so weit wie möglich beibehalten, vor allem in puncto Aktionärsvergütung./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2022 / 06:45 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.