Deutsche Bank hebt Ziel für Siemens auf 155 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Finanztrends Video zu Siemens



mehr >

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von 145 auf 155 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Management des Industriekonzerns sei erstaunlich optimistisch, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Montag vorliegenden Studie. Für die sehr ermutigenden 2023er-Ziele sprächen die Auftragsbücher, die positive Preis- und Kostendynamik, die digitale Expertise und Marktanteilsgewinne./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2022 / 06:41 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.