Deutsche Bank hebt Ziel für Sartorius auf 320 Euro - 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Sartorius anlässlich des jüngst veröffentlichten Ausblicks von 315 auf 320 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Dieser sei besser als erwartet ausgefallen, und der Auftragseingang habe sich im vierten Quartal in die richtige Richtung entwickelt, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dennoch müsse der Pharma- und Laborausrüster seine Ziele nun erreichen. Vieles werde davon abhängen, dass sich die Geschäfte im zweiten Halbjahr tatsächlich beschleunigen./la/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2024 / 07:27 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.