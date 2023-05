Deutsche Bank hebt Ziel für Ryanair auf 22,50 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ryanair von 20,00 auf 22,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Jahreszahlen des Billigfliegers hätten nicht enttäuscht, schrieb Analyst Jaime Rowbotham in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Höhe der Ticketerträge und der Barmittelbestand hätten ihn im vierten Quartal positiv überrascht. Die Nachrichten sprächen weiterhin für eine Kaufempfehlung. Er sieht in Ryanair einen strukturellen Branchen-Gewinner./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2023 / 06:53 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.