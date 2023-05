Deutsche Bank hebt Ziel für Rheinmetall auf 275 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rheinmetall von 270 auf 275 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das erste Quartal habe ein gemischtes Bild ergeben, schrieb Analyst Christoph Laskawi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Auftragseingang im Rüstungsgeschäft sei besser als erwartet, das Autogeschäft laste aber auf den Margen. Das Chance/Risiko-Verhältnis sei aber weiterhin positiv bei einer wohl besseren Auftragsdynamik im zweiten Jahresviertel und einem sich realisierenden Gewinnpotenzial in den kommenden Quartalen./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2023 / 07:22 / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.