Deutsche Bank hebt Ziel für Mercedes-Benz auf 120 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Mercedes-Benz vor Zahlen zum zweiten Quartal von 115 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Wie Analyst Tim Rokossa in einer am Dienstag vorliegenden Studie schrieb, geht er im ersten Halbjahr von einer Marge am oberen Ende des Zielkorridors aus. Im zweiten Quartal sollte die Profitabilität im Autogeschäft in diesem Korridor gelegen haben, jene im Bereich Vans aber darüber. Mercedes bleibe einer seiner "Top Picks" im Autosektor. Der in seinem Modell berücksichtigte Bewertungszeitraum erstreckt sich nun auf das Jahr 2024./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.07.2023 / 12:07 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.