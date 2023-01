Deutsche Bank hebt Ziel für Fuchs Petrolub auf 47 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fuchs Petrolub von 44 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das von ihm auf 18 Prozent im Jahresvergleich geschätzte Umsatzwachstum sollte komplett preisgetrieben sein, schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in einer am Montag vorliegenden Studie vor den Jahreszahlen des Schmierstoffherstellers Anfang März. Neben weiter geplanten Preisanhebungen hält er im Jahr 2023 eine gewisse Volumenerholung für wahrscheinlich./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2023 / 06:45 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.