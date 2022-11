Deutsche Bank hebt Ziel für Freenet auf 24 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Freenet nach Quartalszahlen von 23 auf 24 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Profitabilität und der Free Cashflow des Mobilfunkanbieters hätten sich erheblich verbessert, schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sowohl im Mobilfunkgeschäft als auch im Segment TV & Media habe der Konzern zuletzt profitabler agiert./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2022 / 06:45 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.