Deutsche Bank hebt Ziel für Deutsche Börse auf 215 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Börse von 209 auf 215 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz immer neuer rekordhoher Resultate des Unternehmens sei die Bewertung der Aktie in Relation zu wichtigen Kennziffern in den vergangenen Jahren gesunken, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die teure Übernahme von Simcorp habe noch zum Bewertungsabschlag beigetragen. Im weiteren Jahresverlauf sollte sich die Wahrnehmung der Akquisition aber verbessern. Die Aktie bleibe sein bevorzugter Branchentitel./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2024 / 06:40 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.