Deutsche Bank hebt Netflix auf 'Buy' - Ziel 350 Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Netflix nach Zahlen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 270 auf 350 US-Dollar angehoben. Es werde immer klarer, dass der Streaminganbieter im kommenden Jahr mit seinem Abonnentenwachstum die Wende vollziehe, schrieb Analyst Bryan Kraft in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Story sei zwar nicht astrein wegen des Gegenwinds von der Währungsseite, der Markt habe dies aber in den vergangenen beiden Quartalen schon verdrängt - und dürfte dies auch weiterhin tun./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2022 / 10:07 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.