Deutsche Bank hebt Fresenius auf 'Buy' und Ziel auf 39 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Fresenius von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 28 auf 39 Euro angehoben. Operativ verbessere sich der auf Gesundheitsdienstleistungen spezialisierte Konzern unter dem neuen Management, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das gelte vor allem für das große und wichtige Segment Kabi, die Infusionssparte. Auch scheine die Konzernführung mit Verkäufen aus dem Beteiligungsportfolio voranzukommen./bek/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2023 / 06:45 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.