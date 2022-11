Deutsche Bank belässt Volkswagen auf 'Buy' - Ziel 200 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Volkswagen-Vorzugsaktien nach einer Investorenveranstaltung zu den Drittquartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Wichtige Themen der Gespräche seien die Absatzmärkte, die Elektro- und die Software-Strategie sowie die globale Präsenz in einer sich verändernden Welt gewesen, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Management habe sich zudem sehr zuversichtlich in puncto Nachfrage und Auftragsbestand in den verschiedenen Regionen gezeigt./edh/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2022 / 06:40 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.