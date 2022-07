Deutsche Bank belässt Vodafone auf 'Buy' - Ziel 225 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Vodafone Group":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vodafone nach einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 225 Pence belassen. Das Telefonat mit dem Management habe die Jahresziele des Telekomkonzerns gestützt, schrieb Analyst Robert Grindle in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Von größerer Bedeutung - kurz- und längerfristig - seien aber die Kommentare zu Fusionen und Übernahmen, zum Preis-Volumen-Mix und zu EU-Rettungsfondsprojekten gewesen./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2022 / 06:45 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.