Deutsche Bank belässt Unilever auf 'Buy' - Ziel 4400 Pence

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unilever nach der Ernennung eines neuen Vorstandsvorsitzenden auf "Buy" mit einem Kursziel von 4400 Pence belassen. Die meisten Anleger hätten einen Manager aus einem großen börsennotierten Unternehmen erwartet, doch bei Hein Schumacher sei das Gegenteil der Fall, schrieb Analyst Tom Sykes in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings habe Schumacher Erfahrung mit der Arbeit innerhalb des Konsumgüterkonzerns und kenne die Unternehmenskultur./la/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2023 / 08:49 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.