Deutsche Bank belässt Swiss Re auf 'Hold' - Ziel 88 Franken

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Swiss Re nach Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 88 Franken belassen. Obwohl der Nettogewinn ziemlich genau dem Konsens entsprochen habe, seien einige Kennziffern mit Fragezeichen versehen, schrieb Analyst Hadley Cohen in einer am Montag vorliegenden Studie. Er verwies dabei auf die zugrunde liegende Schaden-Kosten-Quote des Rückversicherers im Schaden- und Unfall-Segment sowie die anhaltend negativen Entwicklungen in der Unfallversicherung./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2023 / 06:55 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.