Deutsche Bank belässt Siemens Energy auf 'Hold' - Ziel 22 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy nach einer Roadshow mit dem Finanzchef auf "Hold" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Die lang erwartete Kapitalerhöhung sei nun vorüber und beseitige einige der Unsicherheiten rund um die vollständige Gamesa-Übernahme, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Energietechnikkonzern sollte zwar davon profitieren, dass am Strommarkt in den nächsten Jahrzehnten erhebliche Investitionen erforderlich sind. Die an gestrebte positive Wende bei Gamesa sei aber ein langer Prozess./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2023 / 06:45 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.