Deutsche Bank belässt Siemens Energy auf 'Hold' - Ziel 20 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Nach der jüngsten Gewinnwarnung des Energietechnikkonzerns bestehe ein hohes Maß an Unsicherheit, schrieb Analyst Gael de-Bray iin einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Die anhaltend solide operative Dynamik in der Sparte Gas & Power werde von den wachsenden Verlusten bei Siemens Gamesa überschattet. Da die Übernahme der Minderheitsanteile der Windturbinen-Tochter mittlerweile abgeschlossen sei, sitze Siemens Energy nun auf 100 Prozent der Probleme von Gamesa./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2023 / 07:08 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.