Deutsche Bank belässt Roche auf 'Sell' - Ziel 225 Franken

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Roche nach der Jahreskonferenz der US-Hämatologen ASH auf "Sell" mit einem Kursziel von 225 Franken belassen. Die diesjährige Konferenz sei für den Schweizer Pharmakonzern ein recht unspektakuläres Ereignis, was neue, wichtige Daten des Unternehmens betreffe, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Montag vorliegenden Studie. Die ASH-Tagung sei daher weitgehend neutral für Roche zu werten./ck/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2023 / 07:00 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.