Deutsche Bank belässt Rheinmetall auf 'Buy' - Ziel 270 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rheinmetall vor den am 4. Mai erwarteten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Wegen der üblichen saisonalen Schwankungen dürfte das erste Quartal im Hinblick auf das Wachstum und die Ergebnisziele für das Gesamtjahr ein relativ schwaches Quartal sein, schrieb Analyst Christoph Laskawi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sehe den Autozulieferer und Rüstungskonzern aber angesichts der bisher verbuchten Auftragseingänge für 2023 weiterhin auf einem guten Weg für das Gesamtjahr./ck/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2023 / 06:45 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.