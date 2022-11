Deutsche Bank belässt Reckitt auf 'Buy' - Ziel 6750 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Reckitt Benckiser Group":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Reckitt anlässlich einiger Analystenveranstaltungen auf "Buy" mit einem Kursziel von 6750 Pence belassen. Die Kernaussage sei gewesen, dass die Geschäfte des Konsumgüterkonzerns weiterhin gut liefen und nicht unter einem Führungsvakuum litten, schrieb Analyst Tom Sykes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zur Ernennung eines neuen Konzernchefs habe es aber keine Neuigkeiten gegeben./edh/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2022 / 06:40 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.