Deutsche Bank belässt Patrizia auf 'Buy - Ziel 14,50 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Patrizia auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Die Ende Februar anstehenden, vorläufigen Jahreszahlen des Immobilienkonzern dürften einen 45-prozentigen Rückgang des operativen Ergebnisses (Ebitda) zeigen, schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die stabilen Managementgebühren sollten aber helfen, nicht nur dem derzeitigen Branchensturm zu trotzen, sondern auch das Wachstum im Infrastrukturbereich sowie die geografische Diversifizierung zu stärken sowie Aktien zurückzukaufen und externe Wachstumsmöglichkeiten zu nutzen./gl/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2023 / 06:52 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.