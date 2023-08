Deutsche Bank belässt Norma Group auf 'Hold' - Ziel 20 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Norma Group":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Norma Group nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Analyst Nicolai Kempf schrieb in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von einer soliden Nachfrage nach Automobilen und niedrigeren Materialkosten des Zulieferers Norma. Er schätze die Profitabilität des Unternehmens. Nach wiederholt gesenkten Zielen komme es nun aber darauf an, diese zu erreichen./bek/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2023 / 07:01 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.