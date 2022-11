Deutsche Bank belässt Nestle auf 'Hold' - Ziel 120 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Nestlé":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nestle vor einem Investorentag auf "Hold" mit einem Kursziel von 120 Franken belassen. Das größte Thema für die Anleger dürfte die Frage sein, was passiert, wenn die Preisdynamik der Produkte nachlässt, schrieb Analyst Tom Sykes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Management des Nahrungsmittelherstellers werde wohl weiter die Ansicht vertreten, dass die Kosten ungebrochen steigen./tih/la Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2022 / 06:41 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.