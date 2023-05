Deutsche Bank belässt Mercedes-Benz auf 'Buy' - Ziel 115 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Mercedes-Benz Group":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Treffen mit dem Management auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Die Botschaften des Autobauers seien ermutigend gewesen, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der chinesische Markt komme wieder in Schwung und er gehe davon aus, dass die Preisgestaltung weiterhin stark sei./edh/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.05.2023 / 06:45 / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.