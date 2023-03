Deutsche Bank belässt Lufthansa auf 'Hold' - Ziel 10,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Lufthansa nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Die Fluggesellschaft habe 2022 im Rahmen des Mitte Dezember gegebenen Ausblicks abgeschnitten, schrieb Analyst Jaime Rowbotham in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Ausblick impliziere beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) deutliches Aufwärtspotenzial für die Konsensschätzung. Für den bereinigten Barmittelzufluss gehe das Unternehmen angesichts steigender Investitionen von einem Rückgang aus. Hier preise der Markt allerdings schon mehr als eine Halbierung ein./gl/la Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2023 / 07:37 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.