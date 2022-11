Deutsche Bank belässt Jost Werke auf 'Buy' - Ziel 70 Euro

Finanztrends Video zu JOST Werke



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Jost Werke auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der Nutzfahrzeug-Zulieferer habe wie von ihm erwartet überraschend starke Quartalszahlen vorgelegt und dank einer starken Nachfrage sowie Preiserhöhungen den Ausblick angehoben, schrieb Analyst Nicolai Kempf in einer am Montag vorliegenden Studie. Beim Gewinn sieht er immer noch Luft nach oben./gl/la Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2022 / 06:45 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.