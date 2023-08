Deutsche Bank belässt Hellofresh auf 'Buy' - Ziel 36 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hellofresh nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Das Wachstum des Kochboxenlieferanten sollte sich in der zweiten Jahreshälfte 2023 beschleunigen, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sollte Hellofresh liefern und ihre Erwartungen an die zweite Jahreshälfte zutreffen, dürfte eine Neubewertung der Aktie rascher erfolgen als bislang von ihr erwartet./ck/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2023 / 06:37 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.