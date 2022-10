Deutsche Bank belässt Deutsche Telekom auf 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 29,50 Euro belassen. Analyst Robert Grindle nahm in einer am Montag vorliegenden Studie bis auf eine Erhöhung des Wachstums im deutschen Mobilfunkgeschäft keine bedeutenden Änderungen an seinen operativen Erwartungen vor. Die Aktie bleibe im Vergleich zu Wettbewerbern gut positioniert, unter anderem wegen des überlegenen Free Cashflow. Abseits der Tochter T-Mobile US werde dem übrigen Geschäft ein sehr niedriger Aktienwert beigemessen./tih/ngu Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2022 / 08:46 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.