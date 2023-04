Deutsche Bank belässt Deutsche Börse auf 'Buy' - Ziel 206 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Deutsche Börse nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 206 Euro belassen. Nach einem starken Ausklang 2022 sei der Börsenbetreiber auch stärker als erwartet ins neue Jahr gestartet, schrieb Analyst Benjamin Goy am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Zudem habe das Unternehmen den Ausblick nach oben hin präzisiert. Angesichts der schon starken Entwicklung der Aktie seit Jahresbeginn sowie der wohl nur marginal steigenden Margenerwartungen seien weitere Kursgewinne aber fraglich./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2023 / 06:51 / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.