Deutsche Bank belässt DHL Group auf 'Buy' - Ziel 49,50 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DHL Group vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 49,50 Euro belassen. Alle Augen seien auf Ziele für die Jahre 2024 und 2026 gerichtet, schrieb Analyst Andy Chu in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er rechnet damit, dass sich die Konsensschätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) im Rahmen der Zielspannen bewegen werden./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2024 / 06:40 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.