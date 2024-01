Deutsche Bank belässt Astrazeneca auf 'Hold' - Ziel 11000 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Hold" mit einem Kursziel von 11000 Pence belassen. Analyst Emmanuel Papadakis bezog sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf Studiendaten zu einem Medikament von Boehringer Ingelheim, das bei der Behandlung eines erhöhten Aldosteronspiegels eingesetzt und dem entsprechenden Produkt Baxdrostat der Briten Konkurrenz machen könnte. Unter dem Strich wertete der Experte die Daten aber als neutral für Astrazeneca. Es könne zwar ein neuer Wettbewerber auf den Plan treten. Doch das zeige auch, welches Potenzial der Markt für chronische Nierenerkrankungen biete./la/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2024 / 06:40 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.