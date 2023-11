Deutsche Bank belässt Astrazeneca auf 'Hold' - Ziel 11000 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Hold" mit einem Kursziel von 11000 Pence belassen. Der britische Pharmakonzern habe zwar sei dem diesjährigen Europäischen Krebskongress zu kämpfen gehabt, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies hänge aber hauptsächlich mit der Marktakzeptanz für das wichtige Medikament Datopotamab zusammen und nicht mit dem Grad der Besorgnis über das Wettbewerbsrisiko für Tagrisso bei Lungenkrebs./la/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2023 / 06:58 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.