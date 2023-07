Deutsche Bank belässt Astrazeneca auf 'Hold' - Ziel 11000 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Hold" mit einem Kursziel von 11000 Pence belassen. Wie Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb, debattierte er zuletzt intensiv mit Anlegern über seine kürzliche Abstufung der Aktie. Die Nachrichten vom Montag bezüglich eines Lungenkrebs-Medikaments trübten merklich die Perspektiven, denn das Mittel sei für die nächste Wachstumsphase von entscheidender Bedeutung gewesen./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2023 / 07:26 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.