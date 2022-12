Deutsche Bank belässt Astrazeneca auf 'Buy' - Ziel 12000 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Aktie des Pharmakonzerns Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 12000 Pence belassen. Das Covid-Medikament mit dem Markennamen Evusheld bleibt laut Analyst Emmanuel Papadakis ein entscheidender Faktor für die Gewinnschätzungen für den Pharmakonzern, wie aus einer am Freitag vorliegenden Studie hervor geht. Bei dem Mittel handelt es sich um eine Kombination aus zwei humanen monoklonalen Antikörpern gegen das Oberflächen-Spike-Protein des Coronavirus./gl/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2022 / 06:45 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.