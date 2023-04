Deutsche Bank belässt ArcelorMittal auf 'Buy' - Ziel 35 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "ArcelorMittal":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für ArcelorMittal in einem Ausblick auf das erste Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Der Stahlkonzern habe mit Blick auf die Ergebnisentwicklung die Talsohle durchschritten, nun gehe es wieder aufwärts, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Kostenentlastungen und bessere Volumina im Stahlbereich sowie solide Beiträge aus dem Bergbaugeschäft sollten dafür sorgen, dass das erste Quartal besser verlaufen sei als das Schlussviertel 2022./ck/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2023 / 06:45 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.