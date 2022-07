Deutsche Bank Research senkt Zur Rose auf 'Hold'; Ziel 84 Franken

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Zur Rose nach einem Analystenwechsel von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 180 auf 84 Franken gesenkt. Der nun verantwortliche Experte Jan Koch überarbeite Bewertungsmodelle und Schätzungen in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu Onlineapotheken. Er sieht langfristig weiter attraktives Potenzial, geht aber wegen Bilanzunsicherheiten bei den Schweizern an die Seitenlinie. Die Shop Apotheke könne ihre Wachstumsziele aus dem operativen Geschäft und dem Bestand finanzieren, während Zur Rose weiter massiv Barmittel verzehre. Shop Apotheke stuft Koch weiter mit "Buy" ein./ag/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2022 / 06:45 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.