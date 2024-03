Deutsche Bank Research senkt Ziel für Tesla auf 218 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Tesla von 250 auf 218 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Elektroautobauer dürfte im ersten Quartal die Erwartungen des Marktes bei Auslieferungen und Gewinn deutlich verfehlen, schrieb Analyst Emmanuel Rosner in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sieht außerdem ein erhebliches Abwärtsrisiko für den Konsens mit Blick auf 2024. Tesla habe weiterhin mit einem schwachen Absatz zu kämpfen, während Rabatte die Profitabilität belasteten, so Rosner./niw/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2024 / 10:03 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.