Deutsche Bank Research senkt Ziel für Sanofi auf 85 Euro - 'Hold'

Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



mehr >

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Sanofi von 90 auf 85 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Im Rechtsstreit um das Reflux-Medikament Zantac und mögliche Krebsrisiken dürften der französische Pharmahersteller und sein britischer Konkurrent GSK mit ihren wissenschaftlichen Gegenargumenten nicht durchkommen, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht die Firmen in der Haftung - die einzige wirklich noch offene Frage seien Umfang und Verteilung der Zahlungen an die Kläger. Hier sieht sein Basisfall in den USA eine Summe von bis zu 13 Milliarden Dollar vor, das Negativszenario liegt bei bis zu 54 Milliarden Dollar. Der Kursdruck könnte daher anhalten./tav/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2022 / 06:45 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.