Deutsche Bank Research senkt Ziel für MTU auf 203 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für MTU von 210 auf 203 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem Kursrutsch der vergangenen Wochen aufgrund der Unsicherheiten der Probleme mit GTF-Triebwerken überwögen bei der Aktie inzwischen die Chancen die Risiken, schrieb Analyst Christophe Menard in einer am Freitag vorliegenden Studie. Denn die um 2,6 Milliarden Euro gesunkene Marktkapitalisierung liege über der einen Milliarde Euro, mit der MTU ein Inspektionsprogramm unterstütze. Die nächsten wichtigen Kursfaktoren seien die Quartalszahlen am 27. Oktober und eine mögliche Ausblickserhöhung Ende November oder Anfang Dezember./gl/edh /gl Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2023 / 05:16 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.