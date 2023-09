Deutsche Bank Research senkt Ziel für H&M auf 195 Kronen - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Hennes & Mauritz":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für H&M von 200 auf 195 schwedischen Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die maue Umsatzentwicklung im dritten Quartal stelle die Anlagestory der Schweden infrage, schrieb Analyst Adam Cochrane in einer am Montag vorliegenden Studie. Das operative Margenziel für das Geschäftsjahr 2024 hänge von einer Belebung des Umsatzwachstums ab./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2023 / 06:57 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.