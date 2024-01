Deutsche Bank Research senkt Ziel für Glencore - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Glencore":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Glencore von 560 auf 540 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Liam Fitzpatrick rechnet mit - zumindest im ersten Halbjahr 2024 - noch relativ stabilen Rohstoffpreisen, bevor eine deutlichere Erholung einsetzen könnte. Mit Blick auf Eisenerz sei das Chance/Risiko-Verhältnis nicht mehr ganz so gut wie zuletzt noch, wenngleich die durchschnittliche Markterwartung für den Eisenerzpreis immer noch zu niedrig erscheine, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Der Experte hob seine langfristige Kupferpreis-Prognose an./mis/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2024 / 06:55 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.