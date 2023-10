Deutsche Bank Research senkt Ziel für Flutter - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Flutter von 17080 auf 16713 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Unternehmen aus der Online-Glücksspielbranche seien schwach in die Berichtssaison gestartet, schrieb Analyst Simon Davies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Vor allem die Regulierung habe ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht, und der Druck von dieser Seite dürfte noch ein paar Quartale lang anhalten./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2023 / 06:57 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.