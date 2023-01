Deutsche Bank Research senkt Ziel für Danone auf 50 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Danone":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Danone von 60 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Um den jüngsten Wechselkursentwicklungen, dem reduzierten Russland-Geschäft und der zunehmenden konjunkturellen Belastung Rechnung zu tragen, habe er einige Änderungen an seinen Prognosen für den Nahrungsmittelkonzern vorgenommen, schrieb Analyst Tom Sykes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Daraus resultiere seine um 12 Prozent reduzierte Gewinnschätzung (EPS) für 2023./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2023 / 06:45 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.