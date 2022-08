Deutsche Bank Research senkt Ziel für Credit Suisse - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Credit Suisse Group":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Credit Suisse von 7 auf 6 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Ausgestattet mit einer komplett neuen Führung stehe die Schweizer Bank vor einer neuen Strategie, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Einen Richtungswechsel habe er bereits vor 16 Monaten gefordert, seitdem habe die Aktie die Hälfte an Wert eingebüßt./tav/edh Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.08.2022 / 06:45 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.