Deutsche Bank Research senkt Ziel für Credit Suisse - 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Credit Suisse (CS) von 8 auf 7 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Ein gutes Management in der Vermögensverwaltung sei unter anderem wegen der derzeit geringeren Kundenaktivität besonders wichtig, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Montag vorliegenden Studie zu Schweizer Banken. Die Credit Suisse sei jedoch unter den drei von ihm beobachteten Werten (UBS, CS und Julius Bär) inzwischen am schlechtesten aufgestellt und habe sich vom Vorbild zum Schlusslicht entwickelt. Positiv gestimmt bleibt er aber dennoch mit Blick auf die Vermögensverwaltung der CS./ck/ngu Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.06.2022 / 06:47 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.