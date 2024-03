Deutsche Bank Research senkt Ziel für Aixtron auf 34 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aixtron nach Zahlen von 38 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe zwar mit einer Enttäuschung gerechnet, das Ausmaß sei aber noch größer als erwartet gewesen, schrieb Analyst Michael Kuhn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Hinzu gekommen sei Wegfall eines MicroLED-Projekts beim Kunden AMS Osram. Daher sei der Aktienkurs auch eingebrochen. Die Äußerungen des Unternehmens zum Absatzmarkt seien in den vergangenen Quartalen recht volatil gewesen, was ein Stück weit Investorenvertrauen gekostet haben dürfte. Der konservative Ausblick für 2024 könnte ein erster Schritt sein, das Vertrauen zurückzugewinnen. Der Chipindustrieausrüster habe gute Chancen, nah am oberen Ende seines Ausblicks zu landen./mis/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2024 / 07:05 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.