Deutsche Bank Research senkt Ziel für Adidas auf 240 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adidas von 305 auf 240 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Adam Cochrane reduzierte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Ergebnisschätzungen für den Sportartikelhersteller, da er einen schwachen Quartalsbericht erwartet. Auch die Planung für die zweite Jahreshälfte und 2023 dürfte nun etwas vorsichtiger als bisher ausfallen. Eine Ausblickssenkung spätestens mit den Drittquartalszahlen erwarteten einige Investoren bereits./gl/la Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2022 / 06:50 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.