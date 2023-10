Deutsche Bank Research senkt Ziel für Adidas - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adidas von 225 auf 220 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal dürfte dem zweiten mit seinem stagnierten Wachstum sehr ähnlich gewesen sein, schrieb Analyst Adam Cochrane in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht. Er senkt seine Jahresprognosen etwas, bleibt aber klar über dem Konsens./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2023 / 06:40 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.