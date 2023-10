Deutsche Bank Research senkt Ziel für ASML auf 640 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "ASML Holding":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ASML von 665 auf 640 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der hohe Auftragsbestand im Volumen von rund 15 Milliarden Euro im Bereich der 0.33NA EUV-Lithografie werde nicht so schnell umgeschlagen wie gedacht, schrieb Analyst Robert Sanders in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ag/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2023 / 07:00 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.